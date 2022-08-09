Захарова назвала траурную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитировать Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в очередную попытку дискредитации России.

"Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города Военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметила дипломат, на мероприятии не были упомянуты США, а все речи сводились к "раздуванию" безосновательного тезиса об "угрозе" со стороны России.

Как писал сайт KP.ru, в Японии почтили память жертв взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Десятки тысяч жизней унесли ядерные бомбы, сброшенные США на японские города 6 и 9 августа в 1945 году. Мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого и отметил, что в мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания.

Напомним, что 6 и 9 августа 1945 на Хиросиму и Нагасаки были сброшены ядерные бомбы самолетами США. Американские бомбардировщики скинули в центры городов атомные бомбы под названием "Малыш" и "Толстяк". Взрывы были такой силы, что практически стерли японские города Хиросиму и Нагасаки с «лица земли».