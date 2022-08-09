Пресс-секретарь Белого дома отказалась уточнить, выступают ли США против возможных ударов Украины по Крыму Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась во вторник уточнить, выступает ли администрация США против возможных ударов Киева по Крыму. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, американская администрации продолжит поддерживать Киев, отметив, что США поддерживает "усилия Украины по защите своего суверенитета и целостности своей территории".

При этом Жан-Пьер не исключила, что боевые действия могут стать затяжными.

Как писал сайт KP.ru, после громких заявлений, прозвучавших из Киева от том, что, как только появится техническая возможность, то будут нанесены удары и по Крымскому мосту, и по самому Крыму, прозвучали ответы из Совбеза России, из Совета Федерации и из Госдумы. Зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о судном дне для Украины, сенатор Андрей Клишас сообщил о необходимости денацификации всей Украины, а депутат ГД Михаил Шеремет сказал о возможности сокрушительных ответных ударов по центрам принятия решения в Киеве.

Кстати, ранее "Комсомольская правда" рассказывала, как защищен Крымский мост. Так, мост защищен от нападений сразу двумя полками С-400. Они создают своеобразный купол прикрытия диаметром в 400 километров. Помимо этого, есть дополнительная многоступенчатая защита системами ПВО, в том числе "Панцирями С-1", "Тор" и другими.