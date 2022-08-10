Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что окончание поставок «Газмпрома» стране оставит без газа Приднестровье Фото: REUTERS

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что прекращения поставок со стороны «Газпрома» оставит без газа непризнанное Приднестровье.

"Если "Газпром" прекратит поставки газа, если контракт с "Молдовагазом" будет разорван, то и Приднестровье останется без газа", - приводит слова политика ТАСС.

Спыну также добавил, что Кишинев никогда не согласится с прямыми поставками Тирасполю. По словам министра, Молдавия не хочет лишать топлива Приднестровье, однако в случае прекращения поставок населению придется столкнуться с резким ростом цен.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 года, появилось сообщение о том, что «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Как сообщила российская компания, контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что республика и компания согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга.