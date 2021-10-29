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Экономика29 октября 2021 20:50

В Молдавии заявили, что договорились с "Газпромом" о продлении контракта на пять лет

Поставки газа в республики по новому контракту начнутся с 1 ноября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Молдавии заявили, что договорились с "Газпромом" о продлении контракта на пять лет

В Молдавии заявили, что договорились с "Газпромом" о продлении контракта на пять лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство инфраструктуры Молдавии сообщило, что республика договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на пять лет.

«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и "Газпромом". В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В ведомстве уточнили, что «Газпром» начнет поставки газа в Молдавию по новому контракту с понедельника, 1 ноября. Республика и компания согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга.

Напомним, встреча руководства «Газпрома» с делегацией из Молдавии днем ранее, 28 октября, закончилась без результата. Прошедшие ранее двухдневные переговоры по газу закончились безрезультатно. Москва предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, а Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной.

Как писал сайт kp.ru, президент Молдавии Майя Санду также заявила, что просила о помощи Румынию, Польшу, Германию и Азербайджан для того, чтобы преодолеть газовый кризис. При этом глава государства признала, что переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Кишинев хочет получить лучшую цену на голубое топливо.