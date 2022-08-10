Представитель МИД Китая показал карту военных объектов США в Азии Фото: REUTERS

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал попытку Вашингтона обвинить Пекин в "военном окружении" Тайваня.

"США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по "военному окружению", когда сами делают это", — написал он в социальных сетях.

Дипломат сопроводил свое сообщение иллюстрацией, демонстрирующей карту многочисленных военных объектов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дипломат прокомментировал попытку Вашингтона обвинить Пекин в "военном окружении" Тайваня Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как писал сайт KP.RU, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ранее приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Напомним, МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа 2022 и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая» и нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.