Власти Запорожской области заявили, что Киев сознательно обстреливает ЗАЭС Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести своих военных.

"Все это неприемлемо. Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки - именно с этих населённых пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Украина не задумывается о последствиях для Европы, совершая атаки на ядерный объект, отметил Рогов.

Накануне стало известно, что Россия запросила на 11 августа 2022 года заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами украинских вооруженных формирований по Запорожской АЭС.

Напомним, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что власти Украины, проводя обстрел Запорожской атомной электростанции, фактически берут в заложники всю Европу. Захарова полагает, что киевские власти прекрасно понимают возможные последствия своих действий, но все равно продолжают отдавать преступные приказы об обстреле АЭС.