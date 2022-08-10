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Политика10 августа 2022 1:46

Власти Запорожской области заявили, что Киев сознательно обстреливает ЗАЭС

Украина не задумывается о последствиях для Европы, совершая атаки на ядерный объект, отметил Рогов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Власти Запорожской области заявили, что Киев сознательно обстреливает ЗАЭС

Власти Запорожской области заявили, что Киев сознательно обстреливает ЗАЭС

Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести своих военных.

"Все это неприемлемо. Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки - именно с этих населённых пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Украина не задумывается о последствиях для Европы, совершая атаки на ядерный объект, отметил Рогов.

Накануне стало известно, что Россия запросила на 11 августа 2022 года заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами украинских вооруженных формирований по Запорожской АЭС.

Напомним, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что власти Украины, проводя обстрел Запорожской атомной электростанции, фактически берут в заложники всю Европу. Захарова полагает, что киевские власти прекрасно понимают возможные последствия своих действий, но все равно продолжают отдавать преступные приказы об обстреле АЭС.