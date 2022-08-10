Китай не исключает силовой сценарий воссоединения с Тайванем

Китай не исключает силового сценария решения тайваньского вопроса в качестве крайней меры Фото: REUTERS

Китай не обещает отказаться от возможности применения силового сценария воссоединения с Тайванем, но сначала приложит максимум усилий, чтобы этот процесс прошел мирно.

Соответствующие директивы опубликованы канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху". Выдержки из документа приводит агентство "Синьхуа".

"Мы готовы продолжить искренне работать и прикладывать максимальные усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы, оставляем за собой право принять все необходимые меры", - говорится в белой книге с уточнением, что силовой сценарий - это крайняя мера.

При этом правительство Китая подчеркнуло, что гипотетическое силовое воздействие будет направлено на лиц, осуществляющих "сепаратистскую деятельность" в Тайване, но ни в коем случае не на тайваньских соотечественников.

Как ранее писал сайт KP.RU, Пекин призвал Вашингтон уважать интересы Китая, а также отказаться от иллюзии контроля над страной при помощи Тайваня. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Напомним, военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что, осуществляя военные учения возле Тайваня, Китай не ставит целью начало проведения боевой операции. Задача Китая, в том числе, показать Тайваню, что любые надежды на победу в военном противостоянии, тщетны, считает эксперт.