Сергей Кириенко. Фото: Александр Щербак, ТАСС

Киевский режим пожертвовал своей территорией и гражданами собственной страны ради борьбы Запада против России. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии форума молодых политологов России "Дигория" в среду, 10 августа 2022 года.

"Они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей, использовали, - подчеркнул Кириенко. - Они предоставили территорию Украины и граждан Украины для того, чтобы на этой территории их руками пытались выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества России".

Чиновник также выразил мнение, что НАТО ведет боевые действия против Вооруженных сил России "руками украинцев".

Как ранее писал сайт KP.RU, советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенным Штатам не хватит запасов ракет и других боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем, поскольку вооружение идет на Украину.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась уточнить, выступает ли администрация США против возможных ударов Киева по Крыму. По ее словам, американские власти продолжат оказывать помощь Киеву. Она также заверила, что США поддерживает "усилия Украины по защите своего суверенитета и целостности своей территории".