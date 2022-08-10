Украина подтвердила оплату транзита российской нефти в Венгрию и Словакию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти через свою территорию в Венгрию и Словакию по ветке нефтепроводной системы «Дружба». Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начала работать», - приводит РИА Новости слова советника президента компании.

Напомним, накануне «Транснефть» заявила, что 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке «Дружба» в адрес Венгрии и Словакии, а также Чехии, поскольку Россия не может платить за транзит в условиях ограничительных мер Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, в среду, 10 августа, венгерская нефтегазовая компания MOL и нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft сообщили о переводе средств за транзит нефти из России через Украину по системе «Дружба». «Транснефть» в ответ заявила о своих планах возобновить прокачку в Венгрию и Словакию в 16:00 по московскому времени.