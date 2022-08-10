Аномальная жара в Италии спровоцировала избыточную смертность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аномальная жара, которая установилась этим летом на территории Апеннин, за две первые недели июля привела к избыточной смертности в 21% в Италии. Такое заявление сделало Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, в 33 крупнейших городах Италии, где ведется постоянный медицинский мониторинг, в июне 2022 года избыточная смертность составила 9%, а в первой половине июля этого года - 21%.

Отмечается, что рекордные показатели, превышавшие 50%, были зарегистрированы в городах Латина (72%), Бари (56%), а также Витербо (52%) и Кальяри (51%). Показатели смертности в Риме выросли на 28%, в Неаполе - на 27%, а во Флоренции – на 22%.

Министерство указывает на то, что в первый месяц лета температура воздуха в стране превысила среднестатистическое значение на три градуса, а в начале июля на Апеннинах были зафиксированы температуры в районе 37-40 градусов.

Кроме того, в докладе отмечается, что по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), подобные рекордные температуры в будущем станут нормой в Средиземноморье из-за климатических изменений.

Напомним, во многих европейских странах в июле было объявлено чрезвычайное положение из-за жаркой погоды. В Великобритании был зарегистрирован новый абсолютный температурный рекорд, а за несколько дней до этого рекорд зарегистрировали в испанском городе Вальядолиде, где на землю начали падать птицы, причиной чего стала аномальная жара. Кроме того, более ста французских коммун остались без питьевой воды на фоне засухи.