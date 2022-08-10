Пекин обвинил США в подготовке нового кризиса в Тайваньском проливе

Китай опасается подготовки США нового кризиса в Тайваньском проливе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США усиливают военное присутствие в Тайваньском регионе, подготавливая новый, более масштабный кризис. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Глава китайского дипломатического ведомства заявил, что Пекин с настороженностью относится к реакции США, которые «не смогут смириться с поражением», а также опасается возможных провокаций со стороны «выступающих за независимость Тайваня сил». Как «политическую провокацию и фарс» Ван И охарактеризовал и визит на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

«Они объединяют отдельных партнеров для того, чтобы подлить масла в огонь, наращивают военное присутствие в регионе и будут содействовать эскалации ситуации, а также вынашивают планы по созданию нового, еще более масштабного кризиса», - говорится в заявлении министра Ван И, опубликованном в среду 10 августа.

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Китай нашел способ переиграть США на Тайване. После визита на Тайвань Нэнси Пелоси китайские власти сообщили, что теперь намерены регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.

Тем временем спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не жалеет о своем визите на Тайвань.