Нэнси Пелоси заявила, что не сожалеет о своем визите на Тайвань. Фото: REUTERS

Нэнси Пелоси заявила, что не жалеет о своем визите на Тайвань. Об этом спикер палаты представителей конгресса США сказала во вторник 9 августа в интервью телеканалу NBC.

Пелоси подчеркнула, что Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются политики «одного Китая». В то же время она заявила, что китайскому правительству "не будет позволено изолировать Тайвань" и отметила, что целью ее визита было "признать статус-кво".

Ранее Нэнси Пелоси выразила мнение, что Китай поднял «большую шумиху» по поводу ее визита на Тайвань из-за ее должности, которая считается третьей по значимости в Соединенных Штатах.

Напомним, Пелоси совершила визит на Тайвань 2 августа 2022 года.

В тот же день МИД Китая распространил заявление, в котором осудил визит спикера палаты представителей США на Тайвань.

После этого Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми ракетными стрельбами по акваториям, омывающим Тайвань. На острове это приравняли к блокаде, поскольку КНР закрыла обширные районы морского и воздушного пространства, объявив их опасными для авиаполетов и проходов судов.