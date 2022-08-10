Украина получила отсрочку по внешнему долгу до 2024 года Фото: REUTERS

Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 год, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

"Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных бондов Украины на сумму в 19,6 миллиарда долларов, согласились отложить купонные и основные выплаты до 2024 года", - говорится в материале.

Заморозка платежей позволит Украине сохранить 5,8 миллиарда долларов, отмечает издание.

Как ранее сообщало европейское издание Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС, по новой схеме Евросоюз, должен выделить Украине до пяти миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. По словам чиновников, оставшаяся сумма, около трех миллиардов евро, будет предоставлена в виде грантов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи. Об этом говорится в заявлении еврокомиссии, распространенном во вторник 2 августа. «Еврокомиссия перевела Украине второй транш в €500 млн из программы макрофинансовой помощи в €1 млрд», - сказано в заявлении.