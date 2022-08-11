Басурин: на Украине уже есть ракеты к HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км Фото: REUTERS

Заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин выразил мнение, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров уже есть на Украине.

"Удары наносятся различными системами - HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине. Также (населенные пункты - ред.) обстреливаются снарядами калибром 155 миллиметров, но артиллерийские системы различные. Есть американские, есть немецкие, французские, польские. Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы", - приводит его слова РИА Новости.

Накануне заместитель министра обороны США Колин Кол сообщил, что Соединенные Штаты считают, что Украина получила достаточно реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS. Как сообщил Кол, США передали Украине 16 РСЗО HIMARS. Еще три идентичные системы M270 от были переданы Великобританией, три готовится направить Киеву Германия, добавил он.

Как писал ранее сайт KP.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. По его словам, за последние две недели были уничтожены 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW и 125 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.