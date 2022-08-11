Гинеколог Прядухина рассказала, чем опасна беременность Наргиз Закировой в 51 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оскандалившаяся русофобскими заявлениями певица Наргиз Закировой забеременела в 51 год и теперь готовится стать мамой. О том, чем может обернуться беременность втаком возрасте, рассказала акушер-гинеколог Ольга Прядухина.

По мнению врача, если говорить о самом факте беременности, то можно ли забеременность в 51 год на 100% сказать сложно.

- По последним данным, все-таки средний возраст вступления женщины в климактерический период - это период, когда уже женщина не может забеременеть - это как раз 51 год. То есть от 50 до 55 - такой возрастной промежуток. У кого-то климакс начинается достаточно рано, для кого-то достаточно поздно - но в среднем это 51 год. Поэтому говорить про то, что забеременеть невозможно - достаточно сложно, - рассказала Прядухина "Пятому каналу".

При этом гинеколог отметила, что в возрасте "за 50" яйцеклетки еще созревают, и, в целом, наступление беременности возможно.

- А может быть, у Наргиз вообще будет поздний климакс, и поэтому для нее это еще такой репродуктивный возраст, - отметила врач, добавив, что в таком возрасте беременность опасна из-за рисков хромосомных аномалий плода.

- Больше всего мы всегда боимся именно хромосомных аномалий у плода. ...В 51 год уже организм немножечко другой, ... иногда не удается восстанавливать дефицит витаминов и минералов, которые необходимы для хорошего развития плода. Рисков достаточно много: и невынашивания, потери беременности, различных отклонений органов плода до патологий и хромосомных аномалий, - предупредила врач.

Ранее сайт KP.RU писал, что 51-летняя поп-исполнительница Наргиз Закирова, со скандалом "депортированная" из России в Узбекистан, намеком сообщила о своей беременности. Певица выложила в интернет фотографию с явно увеличившимся животом, руку на который положил ее супруг. Наргиз сопроводила снимок всего одним словом – "быть".