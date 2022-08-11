Байден вместе с семьей улетел в семидневный отпуск на остров Киауа Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в среду прибыл вместе со своей семьей на остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск, передает местное отделение телеканала NBC.

"Команда президента по безопасности связалась со всеми вовлеченными структурами для координаций усилий, призванных минимизировать влияние президентского визита на общественную жизнь. Так или иначе, просим вас проявлять терпение во время сбоев в дорожном движении, так как перемещения президента не могут быть объявлены заранее по соображениям безопасности", - цитирует телеканал заявление властей острова.

При этом американская администрация никак не подтвердила данные об отпуске Байдена, а также не раскрыла информацию о его сроках и возможных мероприятиях с участием Байдена в этот период.

Накануне президент США Джо Байден снова дал повод для шуток, оговорившись во время выступления на мероприятии в Белом доме. Байден заявил о необходимости немедленного принятия закона о снижении инфляции для того, чтобы предохранить экономический прогресс в США "от улучшения".

До этого Байден вновь попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания нового закона в Белом доме. Также, выступая в штате Северная Каролина, Джо Байден изумил всех курьезным жестом. Окончив свою речь, он повернулся назад и протянул руку для рукопожатия. Но за спиной президента никого не было. Растерянно улыбаясь, хозяин Белого дома потоптался у трибуны и затем покинул аудиторию.

Специалисты сразу усмотрели в действиях престарелого хозяина Белого дома признаки серьезного заболевания.