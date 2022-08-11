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Политика11 августа 2022 12:05

Депутат Никонов назвал безумством решение эстонских властей ограничить въезд россиян

Парламентарий считает, что агрессивные русофобские шаги Европы будут продолжаться
Александр КИСЛОВ
Вячеслав Никонов уверен, что Россия достойно ответит на враждебные шаги Эстонии

Вячеслав Никонов уверен, что Россия достойно ответит на враждебные шаги Эстонии

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Вячеслав Никонов назвал решение эстонских властей об ограничении въезда россиян в страну "проявлением безумства".

"Пределов европейскому безумству я пока не вижу. ЕС превращается в тоталитарное объединение без гражданских свобод вообще и без свободы передвижения в частности", - рассказал парламентарий РИА Новости, допустив, что эстонские власти в ближайшем будущем решатся и на другие враждебные шаги по отношению к России.

Ранее эстонский кабмин официально утвердил решение о запрете на выдачу виз гражданам России. Также планирует ввести запрет на въезд россиян в страну. Эстонская оппозиция резко критиковала данные антироссийские меры Таллина, однако помешать их принятию она не смогла.

При этом власти Эстонии готовы сделать несколько исключений. Так. на территорию страны без каких-либо проблем смогут въезжать россияне-сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также граждане РФ, которые занимаются международными перевозками.