Депутат Никонов назвал безумством решение эстонских властей ограничить въезд россиян

Вячеслав Никонов уверен, что Россия достойно ответит на враждебные шаги Эстонии Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Вячеслав Никонов назвал решение эстонских властей об ограничении въезда россиян в страну "проявлением безумства".

"Пределов европейскому безумству я пока не вижу. ЕС превращается в тоталитарное объединение без гражданских свобод вообще и без свободы передвижения в частности", - рассказал парламентарий РИА Новости, допустив, что эстонские власти в ближайшем будущем решатся и на другие враждебные шаги по отношению к России.

Ранее эстонский кабмин официально утвердил решение о запрете на выдачу виз гражданам России. Также планирует ввести запрет на въезд россиян в страну. Эстонская оппозиция резко критиковала данные антироссийские меры Таллина, однако помешать их принятию она не смогла.

При этом власти Эстонии готовы сделать несколько исключений. Так. на территорию страны без каких-либо проблем смогут въезжать россияне-сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также граждане РФ, которые занимаются международными перевозками.