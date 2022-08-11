В Госдуме назвали Прибалтику «палкой в руках Запада, которой дразнят разъяренного медведя»

В Госдуме сравнили Прибалтику с "палкой в руках Запада, которой дразнят медведя".
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вице-спикер российской Госдумы Борис Чернышов сравнил Прибалтику с «палкой, которой дразнят разъяренного медведя». Такое заявление Чернышов сделал в четверг 11 августа, комментируя решение Эстонии закрыть границы для граждан России.
Вице-спикер отметил, что Прибалтика, отменяя все русское, зачастую с полным нарушением всех норм, является ключевым актором западного проекта «Антироссия». По словам Чернышова, прибалтийские страны, закрывая все возможности для культурного, образовательного, спортивного, любого гуманитарного и политического диалога с Россией, «делают только хуже».
«Сегодня Прибалтика в руках коллективного Запада - как палка, которая дразнит разъяренного медведя», - сказал Борис Чернышов.
Ранее Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Кроме того, граждане России и Белоруссии с выданным другим членом ЕС краткосрочным шенгеном теряют право на трудоустройство.