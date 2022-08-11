США назвали неприемлемым использование ядерного оружия в конфликте на Украине

В США заявили, что считают неприемлемым использование ядерного оружия в конфликте на Украине. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты считают неприемлемым применение в ходе конфликта на Украине ядерного оружия. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая на проходящем 9-11 августа в Хантсвилле симпозиуме по космической и ракетной обороне.

«Применение ядерного оружия в этом конфликте было бы абсолютно неприемлемым и для нас, и для остального мира», - сказал адмирал, отметив «серьезные последствия» возможной ядерной атаки на Украине.

Также Ричард подчеркнул необходимость сосредоточиться на системах предупреждения якобы возможной ядерной атаки со стороны России и Китая, отметив, что Китай ускорил движение к стратегическому прорыву в этой области.

Ранее Минобороны России предупредило: США с НАТО готовит на Украине провокации с ядерным, химическим и биооружием.

Тем временем в Польше призвали западные страны подарить Украине ядерное оружие, а Замглавы МИД России Рябков выразил надежду, что Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине.