Американский публицист призвал «деколонизировать» Россию

Американский публицист заявил о необходимости "деколонизировать Россию". Фото: REUTERS

Американский политический обозреватель Кейси Мишель заявил, что Россию необходимо «деколонизировать». Об этом публицист написал в в колонке для Wall Street Journal.

По мнению Мишеля, Россия колонизировала Евразию, а именно территории Кавказа, Крыма, Арктики и все регионы от Волги до Тихого океана.

«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», - пишет Кейси Мишель, призывая к отторжению от России Татарстана, Сибири и арктических регионов.

Напомним, в США ранее опубликовали карту раздробленной на 17 частей России.

Также сообщалось, что экс-президент Польши Лех Валенса захотел «расчленить Россию». Он заявил, что в РФ следует «поднять восстание» и сократить численность населения.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что западные страны желают «расчленить Россию на куски».