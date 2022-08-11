МИД РФ заявил о несоответствии международному праву решения сейма Латвии по России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решение латвийского сейма о признании России «спонсором терроризма» не соответствует международному праву. Об этом говорится в комментарии российского МИД, опубликованном в четверг 11 августа на сайте ведомства.

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН», - сказано в заявлении российского дипведомства.

В МИД отметили, что коллективный Запад давно проводит курс на подмену универсальных норм и принципов международного права и указали, что при этом порядке Риге отводится роль пешки в руках заокеанских хозяев.

Российское дипломатическое ведомство призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями и сфокусироваться на интересах своей страны и своих граждан.

Напомним, в четверг 11 августа латвийский сейм проголосовал за признание России «государством, поддерживающим терроризм», призвав также страны Европейского союза прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам. Это решение грозит полным разрывом дипломатических отношений между РФ и Латвией.