Латвия объявила Россию «спонсором терроризма»: каким будет наш ответ

Сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию «страной-спонсором терроризма». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию «страной-спонсором терроризма». В американском конгрессе все еще идет возня по этому вопросу - признать или нет нашу страну «спонсором терроризма», а латвийские парламентарии уже подсуетились. Вот что значит пристально смотреть в глаза своему защитнику и благодетелю и, считав его пожелания, стремительно их реализовывать.

Латвия, как и другие ее прибалтийские «сестры» Литва и Эстония, уже давно играют в политике Вашингтона и Брюсселя по отношению к Москве отведённую им роль «пробных шаров». Что-нибудь зашкаливающее по части русофобии западным грантам по рангу неприлично делать. Поэтому застрельщиками выступают латыши и прочие прибалты, которые сами из себя за тридцать лет подаренной им независимости вывели породу патологических ненавистников России и всего русского. Понятно, что без западных дрессировщиков такой оскал и прикус им было бы трудно приобрести.

Не без помощи кураторов свою роль политических псов, задача которых - злобно облаять соседа, они прекрасно освоили. А поскольку с середины 2000-х их приняли и в НАТО, и в ЕС, в которых, как известно, все члены равны и могут беспрепятственно выражаться по любому поводу, то в ранге союзников они вправе делать первые шаги и звать за собой менее решительных старших товарищей. Вот и сейчас, всего несколько дней назад прибалты высказались в том смысле, а не перекрыть ли всем россиянам доступ в страны Запада? Апофеозом этой отчаянной смелости стало заявление премьер-министра Эстонии о том, что посещение Европы для жителей России - привилегия, а не право. Заколачивать надо к чертовой матери «окно», прорубленное Петром. Пора по новой отгораживаться от Москвы «железным занавесом».

Поэтому сегодняшнее решение латвийского сейма, по трезвому рассуждению, вовсе не неожиданность и неприятный сюрприз. Так и должно было случиться, днем раньше, днем позже. И заветное желание прекратить выдачу россиянам виз в принятом заявлении уже прописано. Надо чуть-чуть подождать, посмотреть, как покатит этот «шар» - старшие товарищи поддержат начинание или нет? Ведь что, в сущности может случиться: если вслед за прибалтами потянутся и другие желающие запереть русских в их границах, тогда и гранты, Парижи с Берлинами, станут серьезно рассматривать эту опцию. Пока инициативу Латвии как возможное решение и для себя поддерживают ее прибалтийские соседи, финны, да, возможно, чехи с поляками.

Ну а если латвийский русофобский почин не «прокатит» - все же далеко не все экономические и иные связи Запада с Россией уже разорваны, - то всегда можно списать конфуз на горячность этих прибалтийских парней и оставить их решение без поддержки. Шары ведь, пусть пока катятся…

Напомним, что тот же сейм Латвии до этого объявил 9 мая днем жертв «российской агрессии». А с недавних пор Рига по собственной инициативе впускала на свою территорию только тех россиян, которые готовы были подписать документ, осуждающий действия Москвы на Украине. Так что нынешнее решение латвийских законодателей - это просто прорыв гнойника, который созревал уже давно.

Понятно, что политическая выходка латышей получит продолжение, но уже с нашей стороны. Вопрос о том, а надо ли нам иметь с Ригой после этого дипломатические отношения - вполне закономерный. Ну и пора хотя бы намекнуть нам о тех действиях, которыми наш МИД уже грозил латышам за их предыдущие хамские выпады. Последний должен стать для латышей действительно последним. Бить их наотмашь, наверное, не стоит - все-таки маленькая гордая страна, к тому же самонадеянно полагающая, что за нее заступятся старшие товарищи по блоку. Проигнорировать и сделать так, чтобы ни одного евроцента Рига за счет России впредь не получила.

В Риге также объявлено, что власти хотят на уровне закона запретить выдачу ВНЖ «новоиспеченным гражданам» России - жителям республики, которые оформят российское гражданство по упрощенной процедуре. Так что мало не покажется не только россиянам, но жителям Латвии, которые хоть как-то выразят свою симпатию «путинскому режиму».

Но можно посмотреть на случившееся и с такой стороны: если демарш Латвии не будет подхвачен остальными членами ЕС (а Германия, например, заявила, что пока к этому не готова), то хоть какая-то надежда на поддержание отношений России и Евросоюза, пусть и в сильно урезанном виде, остается. Если ЕС пойдет вслед за Ригой, то это будет разрыв, который не исчезнет десятилетия. Все же лучше, если латвийский «шар» пройдет мимо лузы.