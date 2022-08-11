Швеция экстрадировала гражданина Турции в рамках соглашения с Анкарой о вступлении в НАТО

Швеция экстрадирует гражданина Турции, приговоренного к 14 годам лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летний мужчина будет депортирован из Швеции. Его имя значится в списке людей, депортации которых потребовала Анкара в рамках подписанного Швецией, Финляндией и Турцией меморандума накануне вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в четверг 11 августа сообщает телеканал SVT.

Сообщается, что в Турции мужчина дважды был осужден за нарушения в использовании банковских карт. По совокупности срок его наказания в Турции составляет 14 лет тюремного заключения.

Верховный суд Швеции не нашел препятствий для экстрадиции мужчины, и шведское правительство приняло решение о его депортации. Это первое решение Швеции об экстрадиции турецкого гражданина в рамках соглашения с Анкарой о вступлении в НАТО.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндии и Швеции еще предстоит выполнит свои обещания, данные Турции перед вступлением в НАТО.

Напомним, Турция выдвинула ультиматум Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. Анкара и поставила условие – снятие ограничений на поставки оружия, введенные против Турции после закупок российских вооружений, прекращение поддержки «Рабочей партии Курдистана», объявленной ею террористической организацией и экстрадиция курдских боевиков, нашедших приют в Скандинавии.

Позднее Турция, Финляндия и Швеция подписали совместный меморандум, которые учитывает интересы Турции, включая экспорт вооружений и борьбу с терроризмом.