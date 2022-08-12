Гинцбург заявил о необходимости изменить правила регистрации вакцины от коронавируса

Александр Гинцбург. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Руководитель эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил с инициативой изменения правил регистрации вакцины от коронавируса для ускорения процесса. Соответствующее заявление ученого приводит РБК.

Он обратил внимание, что на регистрацию новой платформы "Спутника V" от трех новых видов "омикроны" уйдет примерно полгода, а за это время уже могут появиться новые штаммы.

"Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц", - аргументировал Гинцбург.

Как ранее писал сайт KP.RU, вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов прокомментировал выявление в России случаев заражения штаммом коронавируса "дельтакрон".

По его мнению, для уверенного заявления о фиксации случаев инфицирования именно этой мутацией ковида мировому сообществу требуется больше данных, чем есть сейчас.

Напомним, министерство здравоохранения России продлило срок годности вакцины от COVID-19 "Спутник V". Теперь он составляет от шести месяцев до одного года, в зависимости от того, где был произведен препарат.