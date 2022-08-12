МИД КНР предупредил США, что борьба против 1,4 млрд китайцев "добром не кончится"

Глава МИД КНР напомнил США численность китайцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Соединенные Штаты, что борьба против 1,4 млрд китайцев "добром не кончится". Соответствующее заявление китайский дипломат сделал на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

"Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая. - Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится".

Глава МИД КНР расценил действия американцев, как попытку контролировать Китай с помощью Тайваня.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай не обещает отказаться от возможности применения силового сценария воссоединения с Тайванем, но сначала приложит максимум усилий, чтобы этот процесс прошел мирно. Соответствующие директивы опубликованы канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху".

Напомним, Ван И выразил мнение, что Вашингтон усиливает военное присутствие в Тайваньском регионе, подготавливая новый, более масштабный кризис.

Глава китайского дипломатического ведомства заявил, что Пекин с настороженностью относится к реакции США, которые "не смогут смириться с поражением", а также опасается возможных провокаций со стороны "выступающих за независимость Тайваня сил".