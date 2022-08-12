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В мире12 августа 2022 4:52

МИД КНР предупредил США, что борьба против 1,4 млрд китайцев "добром не кончится"

Китай расценивает визит Пелоси на Тайвань как преднамеренную провокацию Вашингтона
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Глава МИД КНР напомнил США численность китайцев

Глава МИД КНР напомнил США численность китайцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Соединенные Штаты, что борьба против 1,4 млрд китайцев "добром не кончится". Соответствующее заявление китайский дипломат сделал на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

"Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая. - Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится".

Глава МИД КНР расценил действия американцев, как попытку контролировать Китай с помощью Тайваня.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай не обещает отказаться от возможности применения силового сценария воссоединения с Тайванем, но сначала приложит максимум усилий, чтобы этот процесс прошел мирно. Соответствующие директивы опубликованы канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР в белой книге "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху".

Напомним, Ван И выразил мнение, что Вашингтон усиливает военное присутствие в Тайваньском регионе, подготавливая новый, более масштабный кризис.

Глава китайского дипломатического ведомства заявил, что Пекин с настороженностью относится к реакции США, которые "не смогут смириться с поражением", а также опасается возможных провокаций со стороны "выступающих за независимость Тайваня сил".