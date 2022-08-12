В ЛНР сообщили, что украинские войска покидают позиции в Нагорном

Украинские войска покидают свои позиции у Соледара Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины покидают свои позиции рядом с населенным пунктом Нагорное, расположенном примерно в 20 километрах от Соледара. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале в пятницу, 12 августа 2022 года.

"В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению Соледар, - уточнил Марочко. - Украинские подразделения покидают позиции забирая с собой вооружение и военную технику".

Как ранее писал сайт KP.RU, военный эксперт Михаил Онуфриенко озвучил реальные потери украинских подразделений. По его словам, Украина потеряла 190 тысяч человек, но не признает это.

Напомним, заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск.