"Спутник V" стал самым экспортируемым лекарственным препаратом в истории России

"Спутник V" стал самым экспортируемым препаратом в российской истории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцина от коронавируса "Спутник V" стала самым экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"За прошедшие с момента регистрации два года вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России и по праву зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусной инфекцией в мире", - уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ обратил внимание, что эффективность препарата подтверждена результатами свыше 50 исследований, проведенных в Европе, Азии, Латинской Америке и Ближнем Востоке.

По его словам, вакцина применялась в 71 стране мира с населением более 4 млрд человек. Для обеспечения потребностей партнеров создана широкая сеть производств, в том числе за пределами страны.

Президент НМИЦ ДГОИ имени Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев напомнил, что "Спутник V" помог спасти сотни миллионов человеческих жизней, что подтверждается данными медицинских регуляторов целого ряда государств.

"Международное признание отечественного препарата было достигнуто благодаря работе Российского фонда прямых инвестиций, - отметил Рогачев. - В настоящее время, примеров, когда российская научная школа и бизнес сумели так быстро и эффективно объединить усилия для достижения общей цели, не так уж и много, и "Спутник V" - определенно один из ярчайших из них".

Профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации московской больницы №52 Сергей Царенко отметил, что всего за два года российская вакцина смогла получить одобрение специалистов свыше 70 государств.

Ученый уверен, что традиции российской фундаментальной науки - одна из причин мирового успеха отечественного препарата.

"Традиции российской фундаментальной науки и сильная школа стали одним из главных слагаемых успеха в борьбе с пандемией. Без них невозможно было бы представить лидерства России в разработке вакцины против коронавируса, первой из которых стал "Спутник V", - подчеркнул Царенко.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Спутник V" эффективен, в том числе, против нового подварианта омикрон-штамма коронавируса "Кентавр". Об этом сообщил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов. По словам специалиста, в связи с этим нет никакой необходимости разрабатывать новую вакцину.

Напомним, Министерство здравоохранения России продлило срок годности "Спутника V". Пресс-служба ведомства уточнила, что предварительно была проведена экспертиза, которая подтвердила безопасность и эффективность вакцины. Теперь срок годности препарата составляет от шести месяцев до одного года, в зависимости от того, где он был произведен.