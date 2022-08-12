МИД РФ назвал враждебным жестом отзыв Северной Македонией согласия на учреждение поста почетного консула России

В МИД России прокомментировали отзыв Северной Македонией разрешение на учреждение посла почетного консула РФ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отзывом согласия на учреждение посла почетного консула России в Битоле Северная Македония продемонстрировала несамостоятельность и враждебность по отношению к России. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу этого шага Скопье.

«Речь снова идет о политически заряженном, враждебном жесте. Очередной выпад против нас призван углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, образовавшийся на почве несамостоятельного поведения Северной Македонии, продемонстрировать слепую лояльность этой балканской страны западным союзникам, их политике санкций и грубого давления на Россию», - сказано в заявлении, опубликованном в пятницу 12 августа на сайте российского МИД.

В МИД России отметили, что институт почетных консулов помогает развивать межчеловеческие контакты, оказывает поддержку бизнесу и людям и подчеркнули, что власти Северной Македонии ничего не сказали о мотивах отзыва согласия. В российском дипведомстве предположили, что в Скопье не смогли сформулировать мотивировку потому, что ее не существует.

Напомним, в июне Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова.

Позднее Северная Македония секретно передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые были купленных у Киева в 2001 году.