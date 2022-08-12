США угрожают санкциями в случае присоединения к России освобожденных регионов

Вашингтон угрожает России новыми санкциями в случае присоединения Донбасса к РФ. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не собираются признавать присоединение к России Донбасса и других освобожденных в ходе спецоперации регионов, если такое присоединение произойдет в результате референдумов. Об этом заявил в пятницу 12 августа высокопоставленный чиновник из числа членов американского правительства.

В случае присоединения Донбасса к России Вашингтон введет очередные антироссийские санкции.

«Мы ответим быстро и жестко», - цитирует представителя американского правительства РИА Новости.

Также чиновник выразил мнение, что присоединение освобожденных территорий к России якобы противоречит уставу ООН и заранее усомнился в правильности результатов возможных референдумов.

«Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России», - заявил представитель правительства США.

Ранее сообщалось, что Херсонская область начала готовиться к референдуму о присоединении к России.

Тем временем стало известно, когда Запорожье может присоединиться к России.