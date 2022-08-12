Стало известно, когда продукты в России станут дешевле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает возможного снижения индекса цен на продовольствие. Причем, произойдет это, вероятнее всего, в конце августа - начале сентября 2022 года. Об этом он заявил журналистам во время выступления на пресс-конференции.

- В целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются довольно благоприятно, поэтому, наверное, динамика сезонных факторов в августе-сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер - объяснил представитель ЦБ.

Заботкин также обратил внимание на то, что такой исход не следует считать дефляцией, поскольку ее попросту не будет.

Накануне сайт KP.RU писал, что в России второй месяц подряд снижаются цены, а дефляция ускоряется. В июле она ускорилась до 0,39% с июньского значения 0,35% в июне. По данным Росстата, в одовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне.

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