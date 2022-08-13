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В мире12 августа 2022 23:08

Журналистов "Известий" отпустили из полиции после задержания в Эстонии

Сейчас представители СМИ направляются в пункт пропуска Нарва
София ГОНЧАРОВА
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Журналистов "Известий" - корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева - отпустили из полицейского участка в эстонском городе Йыхви после задержания.

Как сообщает редакция, сейчас представители СМИ направляются в пункт пропуска Нарва, чтобы пересечь границу и вернуться в Россию.

Как отмечает "Пятый канал", задержанным в Эстонии российским журналистам "Известий" аннулировали визы. Кроме того, корреспонденту и оператору теперь на три года запретили въезд в страны ЕС.

Напомним, 12 августа в Эстонии в поезде из Нарвы в Талин задержали съемочную группу "Известий". В чем именно обвиняли журналистов - не сообщалось. По данным издания, речь идет о корреспонденте Ксении Солдатовой и операторе Дмитрии Тимофееве. Известно, что журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов про ограничения выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.