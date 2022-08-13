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Происшествия12 августа 2022 23:42

Раскрыто имя нападавшего на писателя Салмана Рушди

Полиция установила личность напавшего на писателя Салмана Рушди мужчины
София ГОНЧАРОВА
Раскрыто имя нападавшего на писателя Салмана Рушди

Раскрыто имя нападавшего на писателя Салмана Рушди

Фото: EAST NEWS

Сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего на писателя Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски, трансляцию вел телеканал CNN.

- Мы устанавливаем мотивы нападения, - заявил представитель полиции. - Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию.

Станишевски добавил, что к сейчас расследованию инцидента подключились сотрудники ФБР.

Напомним, днем ранее агентство Associated Press сообщало, что на британского писателя Салмана Рушди прямо во время лекции в Нью-Йорке напал неизвестный. Видео инцидента попало в сеть. Оказалось, что неизвестный выскочил на сцену, когда Рушди представляли аудитории, перед которой он должен был выступить, и нанес ему несколько ударов. Нападавшего задержали, собравшихся на лекцию людей эвакуировали.