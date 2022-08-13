Раскрыто имя нападавшего на писателя Салмана Рушди Фото: EAST NEWS

Сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего на писателя Салмана Рушди. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски, трансляцию вел телеканал CNN.

- Мы устанавливаем мотивы нападения, - заявил представитель полиции. - Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию.

Станишевски добавил, что к сейчас расследованию инцидента подключились сотрудники ФБР.

Напомним, днем ранее агентство Associated Press сообщало, что на британского писателя Салмана Рушди прямо во время лекции в Нью-Йорке напал неизвестный. Видео инцидента попало в сеть. Оказалось, что неизвестный выскочил на сцену, когда Рушди представляли аудитории, перед которой он должен был выступить, и нанес ему несколько ударов. Нападавшего задержали, собравшихся на лекцию людей эвакуировали.