Глава МИД Литвы призвал запретить на уровне Евросоюза въезд россиянам в страны сообщества Фото: Shutterstock

Запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза необходимо утвердить на уровне сообщества, поскольку так он будет более эффективным, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Литва последовательно выступает за применение санкций к странам, использующим агрессивные действия, и придерживается позиции, что вводимые для них ограничения эффективнее, если действуют на уровне ЕС», – сказал он агентству BNS.

Как отметил глава литовского МИД, ограничения, введенные Эстонии в отношении россиян, очень похоже на те, которые применяет Вильнюс. Власти Литвы после начала спецоперации на Украине одними из первых прекратили выдачу шенгенских виз гражданам России, напомнил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, Эстония решила закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы «привилегией».