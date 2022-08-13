Politiken: Власти Дании хотят сократить число выдаваемых россиянам туристических виз

Власти Дании хотят сократить число выдаваемых россиянам туристических виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Дании хочет сократить количество туристических виз, выдаваемых гражданам России. Это связано с ситуацией вокруг Украины.

Как заявил министр по делам интеграции Дании Коре Дюбвада, необходимо общеевропейское решение по вопросу выдачи россиянам туристических виз. Он отметил, что меры, принятые Эстонией, разумны, передает газета Politiken.

«Нужно дать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому это нужно делать в рамках Евросоюза», – сказал Дюбвада.

В свою очередь министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд допускает закрытие европейскими странами границ для всех россиян, что предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал запретить на уровне Евросоюза въезд россиянам в страны сообщества.

Как писал сайт KP.RU, Эстония решила со следующей недели закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином.