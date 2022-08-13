Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС в Энергодаре

Запорожская ТЭС Фото: ru.wikipedia.org

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре, сообщил представитель администрации города.

«Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, обстрел был тщательно спланирован украинскими войсками. Как отметил представитель администрации Энергодара, за час до удара по Запорожской ТЭС в интернете появились сообщения о подготовке Вооруженными силами России огневой провокации в этом районе. Характер повреждений станции уточняется.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 13 августа, ВСУ снова обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Тем временем руководство Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области приняло решение отключить одну турбину в связи с постоянными обстрелами украинскими войсками.