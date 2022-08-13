Глава МИД Финляндии рассказал, как страна сократит выдачу виз россиянам

Финляндия решила выдавать туристические визы россиянам только один раз в неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Финляндии нашли механизм сокращения количества выдаваемых гражданам России туристических виз. По словам министра иностранных дел страны Пекки Хаависто, визы россиянам будут оформлять только один раз в неделю.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», – сообщил дипломат в интервью телеканалу MTV3.

Как отметил глава МИД Финляндии, Хельсинки тем самым существенно замедлят выдачу туристических виз в России. Он подчеркнул, что эта инициатива может быть реализована на национальном уровне законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что число выдаваемых россиянам туристических виз хотят сократить власти Дании.

Как писал сайт KP.RU, Эстония решила со следующей недели закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином.