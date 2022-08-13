Словакия поставила Украине четыре гаубицы Zuzana 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словакия передала украинской армии четыре гаубицы Zuzana, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь.

«Словакия помогает защитить жизнь невинных украинцев! Рады подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы к развертыванию для защиты», – написал он в своем Twitter.

Глава Минобороны Словакии добавил, что еще четыре гаубицы будут поставлены Украине в ближайшее время.

Напомним, ранее Надь заявил, что власти Словакии намерены передать Украине свои истребители МиГ-29, которые скоро будут сняты с вооружения.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Северная Македония передала Украине танки Т-72, которые были получены балканской республикой от России в 2000 году.