Член ВГА Запорожья Рогов: обстрел Энергодара был тщательно спланирован Киевом Фото: REUTERS

Обстрел Запорожской теплоэлектростанции со стороны украинских формирований был тщательно спланирован режимом украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

- Об этом свидетельствует тот факт, что за несколько часов до открытия огня в Сети появились сообщения о том, что армия России скоро сама себя обстреляет, - написал в Рогов в посте в своем в Telegram-канале.

Накануне сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской тепловой электростанции в Энергодаре. По словам представителя администрации города, обстрел явно готовился заранее.

А незадолго до этого Владимир Рогов сообщал, что ВС Украины снова обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Прилеты были в районе побережья Днепра и ЗАЭС, уточни л он.