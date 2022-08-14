Постпред России в Вене Ульянов уличил FT в намеренном искажении слов о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: REUTERS

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в искажении своих слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Накануне Ульянов в беседе с "Известиями" отвечая на вопрос о сроках визита главы МАГАТЭ на станцию заявил, что "точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси".

Однако дипломат предположил, что возможно речь может идти о конце августа - начале сентября. После этого FT выпустила статью, заголовок которой гласил следующее: "Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию". Также в материале издания сообщалось, якобы визит Гросси на Запорожскую АЭС невозможен раньше "конца августа или начала сентября" 2022 года.

- The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение, - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия призывает Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Она также добавила, что "правда все равно пробьет себе дорогу".

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что работа Запорожской атомной электростанции может быть законсервирована в связи с постоянными обстрелами Вооруженных сил Украины,.