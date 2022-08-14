Постпред России в Вене потребовал от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС ради безопасности миссии МАГАТЭ

Россия призывает Украину гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Непрекращающиеся артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются главным препятствием для прибытия представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам экстренного совещания Совбеза ООН.

Как сообщает ТАСС, дипломат подчеркнул, что Киев должен дать гарантии безопасности миссии МАГАТЭ.

"Сейчас важно, чтобы украинская сторона прекратила обстрелы станции и дала гарантии безопасности участников этой миссии, - уточнил Ульянов. - Нельзя посылать международную команду под продолжающиеся артиллерийские обстрелы. Это главное препятствие".

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС подчеркивает реальность опасности ядерной катастрофы.

Глава МАГАТЭ назвал военные действия, угрожающие безопасности Запорожской АЭС, неприемлемыми и заявил, что они должны быть предотвращены любой ценой.

Напомним, Россия призывает Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг станции.