Власти Херсонской области призвали Украину прекратить обстрелы

Власти Херсонской области призвали киевский режим одуматься и прекратить обстрелы мирного населения Фото: REUTERS

Киевскому режиму следует прекратить обстрелы мирного населения Херсонской области с целью сорвать проведение референдума о воссоединении с Россией. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение", - подчеркнул собеседник агентства.

Стремоусов выразил уверенность, что попытки Украины разрушить региональную инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни обречены на провал, а "украинские нацисты больше никогда не ступят" на эту землю.

Как ранее писал сайт KP.RU, 12 августа Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию в Новой Каховке Херсонской области. Ракетная атака была отражена системой противовоздушной обороны. Попадания не нанесли критического урона. Обстрел Каховской ГЭС велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Напомним, руководство Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области приняло решение отключить одну турбину в связи с постоянными обстрелами Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил заместитель директора ГЭС по реконструкции Арсений Зеленский.