Запорожская АЭС Фото: REUTERS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) спасла Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) от ядерной угрозы при очередном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", - подчеркнул Рогов.

По словам чиновника, украинские боевики выпустили девять снарядов в направлении атомной электростанции, часть из которых упали на ТЭС. ЗАЭС при этом не пострадали и работает в штатном режиме, уточнил представитель местных властей.

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что непрекращающиеся артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции являются главным препятствием для прибытия представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект.

Михаил Ульянов также обвинил британскую газету Financial Times в искажении своих слов о возможном визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).