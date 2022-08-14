"Пусть сидят". Захарова высмеяла отношение МИД Литвы к российской оппозиции

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Призыв главы министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюса Ландсбергиса к российским оппозиционерам насмешило официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.

В частности, Ландсбергис предложил не выдавать визы представителям оппозиции из РФ, аргументировав инициативу фразой "пусть сидят в стране и готовят перемены".

"Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил "поддержку", - ответила на это Захарова в своем телеграм-канале, сопроводив комментарий "смеющимся" смайликом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Габриэлюс Ландсбергис выразил мнение, что запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза необходимо утвердить на уровне сообщества, поскольку так он будет более эффективным.

Напомним, Москва не исключает сценария, при котором Евросоюз введет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявил директор консульского департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ Иван Волынкин.