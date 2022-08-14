В Ереване прогремел взрыв в торговом центре "Сурмалу"

Взрыв в торговом центре в Ереване Фото: Кадр видео

Мощный взрыв прогремел в торговом центре "Сурмалу", расположенном в Ереване, в воскресенье, 14 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

По данным ведомства, после взрыва случился пожар. На место происшествия направлены пожарные расчеты. Возгоранию присвоена третья категория сложности.

Как сообщает РИА Новости, имеется предварительная информация о пострадавших, но их точное число не называется. Причины происшествия также пока неизвестны.

Напомним, взрыв газопровода произошел в среду, 10 августа, в элитном стамбульском районе Шишли, расположенном на европейской стороне Босфора.

Как ранее писал сайт KP.RU, взрыв боеприпасов на аэродроме Саки произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности. В министерстве обороны РФ уточнили, что факты намеренного воздействия на боеприпасы, хранившиеся на военном аэродроме вблизи Новофедоровки, не установлены.