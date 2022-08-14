Названа вероятная причина взрыва в торговом центре Еревана 14 августа 2022

Возможная причина взрыва в ТЦ в Ереване - пожар на складе пиротехники Фото: Кадр видео

Названа предполагаемая причина взрыва в армянском торговом центре "Сурмалу", расположенном в Ереване, в воскресенье, 14 августа 2022 года.

Как пишет RT со ссылкой на местные средства массовой информации, ЧП произошло, вероятно, из-за возгорания на складе пиротехники.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" пострадали люди. Здание загорелось. Министерство чрезвычайных ситуаций Армении уточнило, что на место происшествия выехали пожарные расчеты. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Как писал сайт KP.RU, Число пострадавших в результате взрыва снарядов на аэродроме в Сакском районе Республики Крым увеличилось. Изначально сообщалось о пятерых пострадавших. По обновленным данным крымского Минздрава, пострадали шесть человек. Им оказана медицинская помощь. Одному из них потребовалась госпитализация.