Видео с места взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" 14 августа 2022 появилось в Сети

Здание обрушилось в результате взрыва и пожара Фото: Кадр видео

Очевидцы опубликовали видео с места мощного взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, произошедшем 14 августа 2022 года.

На кадрах видно, что при ЧП пострадали люди. В частности, одну из пострадавших на носилках отнесли в карету скорой помощи.

Здание практически полностью разрушено. Рядом есть несколько обгоревших автомобилей. Минимум одно транспортное средство оказалось под обломками здания.

Как ранее писал сайт KP.RU, после взрыва в торговом центре "Сурмалу" случился пожар. Возгоранию присвоена третья категория сложности. На месте происшествия работают пожарные расчеты, медики и полицейские.

Напомним, предполагаемой причиной взрыва в армянском торговом центре "Сурмалу" называют возгорание на складе пиротехники. Точную причину специалисты установят позднее.