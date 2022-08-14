Замглавы херсонской ВГА заявил о необходимости освобождения Николаевской области

Освобождение Николаевской области от нацистов может стать новой целью спецоперации РФ Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жители Николаевской области ждут освобождения региона от украинских военных и неонацистов. Такое мнение высказал заместитель руководителя временной военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, большинство жителей соседнего региона считают, что в будущем Николаевская область может войти в состав России. Стремоусов подчеркнул, что произойти это может после полного освобождения области (на данный момент уже целый ряд населенных пунктов Николаевской области находится под контролем ВС РФ).

"Область будет полностью освобождена, ее будущее неразрывно связано с Российской Федераций. Жители Николаевской области тихо мечтают и ждут освобождения, но запуганы украинскими фашистами и нацистами", - цитирует Стремоусов РИА Новости.

Ранее стало известно об активной подготовке по проведению референдумов о присоединении к России Херсонской и Запорожской области, их территории были освобождены в ходе спецоперации РФ на Украине.

Даты проведения плебисцитов пока не озвучиваются, однако в обоих областях уже идет формирование избирательных комиссий. Уже озвучены результаты первых социологических исследований, согласно которым о согласии с вхождение регионов в состав России заявляет подавляющее большинство опрошенных жителей Запорожской области.