Волонтеры Национального центра будут искать пропавшую в Пермском крае шестилетнюю девочку до глубокой ночи

Волонтеры и местные жители снова отправились на поиски пропавшей в Пермском крае шестилетней Насти, искать будут, пока позволят условия. Фото: Вконтакте.

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям снова отправились прочесывать поселок Верхнечусовские Городки в Пермском крае и его окрестности в поисках шестилетней Насти Брихунец, которая пропала 12 августа.

Волонтеры и местные жители выстроились в цепь, они прочесывают местность максимально внимательно. Просматривают буквально каждый сантиметр, не оставляя за собой ни единого клочка необследованной земли. Поисковые работы будут вестись до глубокой ночи, пока позволят условия.

Ранее координатор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Игорь Вершинин, рассказывая о ходе поисков Насти Брихунец, заявил, что волонтеры надеются получить результат к вечеру 14 августа.

Напомним, шестилетняя Настя пропала 12 августа. Девочка пошла в магазин, чтобы купить чупа-чупс. За тем, как девочка прошла часть пути, наблюдал ее папа.

Настю ищут правоохранительные органы и не менее 500 волонтеров.

По предварительной версии, ребенка могли увести неизвестные мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Прикамье 6-летней девочки.

За информацию о пропавшей девочке из Пермского края объявили вознаграждение в полмиллиона рублей.

Источник в силовых структурах сообщил, что версия с похищением девочки не исключается, но она не основная.