Новейший пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 поступит в Вооруженные силы РФ в 2022 году

Новейший пистолет-пулемет от концерна "Калашников" поступит на вооружение российской армии в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

На вооружение российской армии в 2022 году поступит новейший пистолет-пулемет ППК-20. Об этом заявил в воскресенье 14 августа президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.

«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», - цитирует Лушникова РИА Новости.

Напомним, пистолет-пулемет ППК-20 концерн «Калашников» презентовал на форуме «Армия 2021». Особенности этого оружия - телескопический приклад, который дает возможность стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планка Пикатини и инфракрасный луч. Ранее сообщалось, что длина нового пистолета со сложенным прикладом составляет 41 сантиметр, а дальность прямого выстрела по ростовой цели составляет 360 метров.

Пистолет-пулемет ППК-20 оснащен механизмом малошумной стрельбы, а также повышена его надежность и удобство оружия.

Алан Лушников также сообщил, что в войска поступит новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ). Эта винтовка обеспечивает поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.