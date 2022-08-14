Военкор "Комсомолки" рассказал, что Россия перебила крупную артерию доставки боеприпасов для обстрелов Донбасса. Фото: Александр КОЦ

Российские войска перерезали крупную артерию доставки боеприпасов, провизии и живой силы украинских националистических формирований, обстреливавших Донецк. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя взятие союзными войсками РФ и ДНР населенного пункта Пески, из которого украинские националистические формирования восемь лет обстреливали Донецк.

«Теперь наши войска контролируют стратегическую трассу М 04 – это самая крупная артерия подпитки боеприпасами и провизией, живой силой, которая шла с Запада в Донбасскую группировку. Сейчас можно говорить о том, что эта артерия перерезана. И по ней не смогут уже снабжаться гарнизоны, стоящие в Авдеевке, Константиновке, Дружковке», - рассказал Коц в эфире Радио «Комсомольская правда».

Военкор рассказал и о психологическом аспекте взятия Песок.

«Местные жители слегка с некоторым удовлетворением и облегчением узнали о том, что Пески пали. Это не значит, конечно, что Донецк перестали обстреливать. Он продолжает обстреливаться с других направлений, в том числе, с западного, где сейчас идут бои в районе Неверского. Но вот этот оперативный успех и психологический, он сейчас очень важен», - подчеркнул Коц.

Эксклюзивный репортаж Александра Коца о том, как союзные силы полностью взяли под контроль Пески и начали наступление на вражеские укрепрайоны в селе Первомайское, читайте здесь на KP.RU.