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Политика14 августа 2022 16:26

Россия перебила крупную артерию доставки боеприпасов для обстрелов Донбасса

Военкор Коц заявил, что Россия перебила крупную артерию доставки боеприпасов для обстрелов Донбасса
Авторы (2):
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Мария ПАВЛОВА
Военкор "Комсомолки" рассказал, что Россия перебила крупную артерию доставки боеприпасов для обстрелов Донбасса.

Военкор "Комсомолки" рассказал, что Россия перебила крупную артерию доставки боеприпасов для обстрелов Донбасса.

Фото: Александр КОЦ

Российские войска перерезали крупную артерию доставки боеприпасов, провизии и живой силы украинских националистических формирований, обстреливавших Донецк. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя взятие союзными войсками РФ и ДНР населенного пункта Пески, из которого украинские националистические формирования восемь лет обстреливали Донецк.

«Теперь наши войска контролируют стратегическую трассу М 04 – это самая крупная артерия подпитки боеприпасами и провизией, живой силой, которая шла с Запада в Донбасскую группировку. Сейчас можно говорить о том, что эта артерия перерезана. И по ней не смогут уже снабжаться гарнизоны, стоящие в Авдеевке, Константиновке, Дружковке», - рассказал Коц в эфире Радио «Комсомольская правда».

Военкор рассказал и о психологическом аспекте взятия Песок.

«Местные жители слегка с некоторым удовлетворением и облегчением узнали о том, что Пески пали. Это не значит, конечно, что Донецк перестали обстреливать. Он продолжает обстреливаться с других направлений, в том числе, с западного, где сейчас идут бои в районе Неверского. Но вот этот оперативный успех и психологический, он сейчас очень важен», - подчеркнул Коц.

Эксклюзивный репортаж Александра Коца о том, как союзные силы полностью взяли под контроль Пески и начали наступление на вражеские укрепрайоны в селе Первомайское, читайте здесь на KP.RU.